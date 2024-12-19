«На плохой почве урожай не соберешь»
«На плохой почве урожай не соберешь», — заявил глава Набережных Челнов Наиль Магдеев на муниципальном часе в АИР.
За 9 лет действия режима ТОСЭР в городе работают 50 резидентов, из которых 15 увеличили капитальные вложения, 20 — рабочие места, 13 — открыли новые виды деятельности.
«За это время резиденты инвестировали 45,4 млрд рублей, 37,2 млрд капиталовложений. Среди крупных резидентов — китайская компания «Хайер», инвестировала в республике свыше 35 млрд рублей», — сообщил Магдеев.
Набережные Челны стали первым городом в республике, где был введен режим ТОСЭР в 2013 году. Теперь на него приходится около 75% выручки, получаемой во всех ТОСЭР республики.
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