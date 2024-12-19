Владимир Путин заявил, что главный бенефициар событий в Сирии — это Израиль

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Владимир Путин заявил, что главный бенефициар событий в Сирии — это Израиль. Президент России отметил, что складывается впечатление, что Израиль не только не планирует покидать территорию Сирии, но и намерен укреплять свои позиции в этом регионе.



— Все-таки главным бенефициаром происходящих событий в Сирии является, на мой взгляд, Израиль. Сейчас они заводят туда дополнительные войска, где уже, по-моему, их несколько тысяч. У меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться, — подчеркнул Путин.

Израиль ввел своих военных после государственного переворота в Сирии. Антиправительственные силы в начале декабря объявили о свержении президента страны Башара Асада.

Анастасия Фартыгина