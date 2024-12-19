Владимир Путин: «Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка»
Президент России не знает, как будет меняться ключевая ставка, так же как и председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Глава государства уточнил, что решения принимаются советом директоров ЦБ.
— Нет, она не говорит мне, какая будет ставка. Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка. Потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — сообщил Путин.
Также он выразил надежду, что завтрашнее решение по ключевой ставке будет взвешенным.
Ранее, в конце октября, ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%. Следующее повышение может состояться на заседании 20 декабря.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.