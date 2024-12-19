Глава государства — о советах для блогеров: «Напутствия бесполезны»
Блогер Влад А4 спросил президента России Владимира Путина о том, какие смыслы и ценности необходимо транслировать через свой блог.
— Советы по тому, что нужно постить в интернете, бесполезны. Чувство ответственности людей сориентирует лучше, чем я буду раздавать вам советы, — сказал Путин.
Ранее президент России ответил на вопрос о блокировке YouTube.
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