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Глава государства — о советах для блогеров: «Напутствия бесполезны»

14:58, 19.12.2024
Глава государства — о советах для блогеров: «Напутствия бесполезны»
Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Блогер Влад А4 спросил президента России Владимира Путина о том, какие смыслы и ценности необходимо транслировать через свой блог.

— Советы по тому, что нужно постить в интернете, бесполезны. Чувство ответственности людей сориентирует лучше, чем я буду раздавать вам советы, — сказал Путин.

Ранее президент России ответил на вопрос о блокировке YouTube.

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