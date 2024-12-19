Владимир Путин: вопрос о мигрантах очень чувствительный

По словам президента, жителей Средней Азии надо заранее готовить к работе в России

Фото: Мария Зверева

Вопрос о мигрантах очень чувствительный, заявил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. По его словам, рабочих рук действительно не хватает, а счет свободных вакансий идет на сотни тысяч.

Для решения проблемы необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. Также нужно работать над тем, чтобы в Россию приезжали люди, знакомые с ее культурой, подчеркнул президент, что можно сделать с помощью создания отдельного центра в рамках Министерства внутренних дел.

Елизавета Пуншева