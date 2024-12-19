Путин призвал к решению курдской проблемы в сотрудничестве с властями
Владимир Путин призвал к решению курдской проблемы в сотрудничестве с властями, контролирующими территорию Сирии.
— Курдскую проблему надо было решать при президенте Асаде. Сейчас нужно решать с теми властями, которые контролируют территорию Сирии. Также мы понимаем, что Турции тоже как-то необходимо обеспечить свою безопасность, — заявил Путин.
В начале декабря в Сирии произошла насильственная смена власти. 8-го числа антиправительственные силы захватили столицу страны Дамаск, объявив о свержении президента Башара Асада.
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