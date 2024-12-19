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Из-за сбоя в работе «Телеграма» прервалась трансляция «Итогов с Владимиром Путиным»

14:38, 19.12.2024
Из-за сбоя в работе «Телеграма» прервалась трансляция «Итогов с Владимиром Путиным»
Фото: Christian Wiediger на Unsplash

В связи с техническим сбоем в работе «Телеграма» временно прервалась трансляция «Итогов с Владимиром Путиным» во всех каналах. Причины произошедшего выясняются.

На данный момент трансляция восстановлена, перебои длились около минуты.

Длительность прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, которая прошла 19 декабря, превысила прошлогоднюю и длилась более 4,5 часа.

Дарья Пузикова

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