Джоан Роулинг анонсировала восьмую книгу о детективе Корморане Страйке

Новый роман получил название The Hallmarked Man («Человек с пробой»)

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг, которая работает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, подтвердила название восьмой книги из серии о частном детективе Корморане Страйке. Новый роман получил название The Hallmarked Man («Человек с пробой»), однако точная дата его выхода пока не объявлена. Эта новость появилась на фоне выхода шестого сезона популярного сериала Strike, который адаптирует историю из предыдущей книги серии «Чернильно-черное сердце».

Пока поклонники обсуждают новый сезон сериала, сама Джоан Роулинг не остается в стороне. Она поделилась в социальных сетях, что смотрела премьеру шестого сезона, работая над планом девятой книги серии. Напомним, что с момента публикации первого романа о Корморане Страйке э«Зов кукушки» в 2013 году серия уже включает семь опубликованных книг. Последняя из них, «Бегущая могила», вышла в 2023 году и была встречена читателями с восторгом.

Сама Роулинг ранее заявляла, что планирует написать как минимум десять романов о Страйке. В одном из интервью она шутливо отметила, что при первой встрече с исполнителем главной роли Томом Берком предупредила его о долгосрочности проекта: «Надеюсь, вы действительно любите своего персонажа, потому что я думаю, у меня есть еще как минимум десять историй, так что вы можете быть заняты надолго».

Серия книг о Корморане Страйке завоевала мировую популярность благодаря сложным детективным сюжетам, глубокой проработке персонажей и неподражаемому стилю Роулинг. Теперь поклонники с нетерпением ожидают публикации романа The Hallmarked Man, который обещает стать еще одной захватывающей главой в истории знаменитого детектива.

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Екатерина Петрова