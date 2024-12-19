Абхазский депутат Вахтанг Голандзия погиб в результате перестрелки в парламенте

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Ранее сообщалось, что сегодня в ходе перестрелки в парламенте Абхазии ранения получили двое депутатов. Потасовка произошла с участием Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Первый сделал несколько выстрелов.

— Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо, — цитирует ведомство РИА «Новости».

По данным информационного агентства, причиной стрельбы стал спор о полном запрете майнинга криптовалют в республике.

Напомним, 13 декабря российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию. В связи с массовыми протестами в Сухуме, которые начались 15 ноября, МИД рекомендовал гражданам нашей страны воздержаться от поездок в этот регион.



Галия Гарифуллина