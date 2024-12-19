Мигрантам могут ограничить каршеринг после взрыва на Рязанском проспекте

Фото: Олег Исаков

Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила пользования каршерингом для иностранцев после того, как стало известно, что подозреваемый в теракте против генерала Кириллова использовал арендованный автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Правила регистрации в сервисах каршеринга должны включать строгую проверку таких документов, как паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временная регистрация, банковская карта российского банка, что позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях, — сказал Шейкин.

Он уточнил, что в настоящее время не существует единых стандартов для иностранных граждан, пользующихся услугами каршеринга. Это может привести к возникновению проблем как в плане безопасности, так и в области контроля за перемещением транспорта.



По его словам, если компания откажется следовать нововведениям, то ее деятельность будет приостановлена. Изменения введут в кратчайшие сроки.

Ранее СК России установил и задержал двух подозреваемых, один из них — 29-летний гражданин Узбекистана, 1995 г. р. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Кириллов погиб из-за взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По факту гибели завели дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. В действие устройство привели дистанционно, бомбу поместили в самокат. В полиции считают, что в автомобиле каршеринга была установлена камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за Кирилловым.



Сервис каршеринга «Делимобиль» на фоне взрыва тесно взаимодействует с правоохранительными органами.



Дарья Пузикова