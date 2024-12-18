Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

По подозрению в причастности к гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего Войска радиационной, химической и биологической защиты, и его коллеги были арестованы двое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Их задержали еще вчера. Подозреваемые уже предоставили информацию о лицах, организовавших преступление, и дали показания следователям.

СК России установлен и задержан подозреваемый — 29-летний гражданин Узбекистана, 1995 г. р.

— Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова И. А. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в г. Днепр (Днепропетровск), — пояснили ТАСС в ФСБ.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что заказчики теракта известны: «Это военно-политическое руководство Украины».



Напомним, Кириллов погиб вчера из-за взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По факту гибели завели дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. В действие устройство привели дистанционно, бомбу поместили в самокат. В полиции считают, что в автомобиле каршеринга была установлена камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за Кирилловым.



Дарья Пузикова