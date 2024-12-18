В Татарстане планируется установить День многодетной семьи

Фото: Мария Зверева

В Татарстане планируется введение новой памятной даты — Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Проект указа, подготовленный республиканским правительством под руководством Рустама Минниханова, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе подчеркивается, что установление этого дня обусловлено важной ролью семьи в развитии государства и общества, а также направлено на повышение социальной значимости многодетной семьи в республике.

Напомним, что за последние семь лет количество многодетных семей в Казани увеличилось вдвое, заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на еженедельном совещании мэрии. Если в 2017 году их насчитывалось 7,5 тысячи, то на текущий момент — почти 15 тысяч. Из них около 13 тысяч семей имеют троих детей, а порядка 1,4 тысячи — четверых и более.



Анастасия Фартыгина