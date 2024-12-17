Экс-игрок «Зенита» Аршавин: «Даку играет сильнее Соболева»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сравнил выступление нападающих Мирлинда Даку и Александра Соболева. По его словам, албанский форвард «Рубина» выглядит в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) предпочтительнее россиянина.

— Даку играет сильнее, чем Соболев. Последний год точно сильнее. А так, Соболев тоже показывает хороший результат. Мог бы Даку прийти в «Зенит» вместо Соболева? Нужен был русский, потому что иностранцев много, — сказал Аршавин.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Даку в текущем сезоне провел за «Рубин» в чемпионате 17 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Соболев перешел в «Зенит» летом из «Спартака». После перехода в питерский клуб нападающий сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя голами.



В летнее трансферное окно Даку мог перейти в московский «Спартак» или «Краснодар». Сам футболист накануне рассказал, почему сорвался его трансфер в Италию.

Аршавин в 2023 году вошел в состав правления петербургского «Зенита».



Зульфат Шафигуллин