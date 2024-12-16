Форвард «Рубина» Даку рассказал, почему сорвался его трансфер в Италию

За футболиста в России предлагали больше 10 млн евро

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку объяснил, почему остался в клубе по итогам летнего трансферного окна. На албанского футболиста претендовал итальянский «Кальяри», а также ряд российских клубов.

— Российские клубы предлагали за меня почти 12 миллионов евро. «Кальяри» предлагал меньше, поэтому в клубе не приняли их предложение и я остался в «Рубине», — заявил Даку местным СМИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку перешел в «Рубин» летом прошлого года из хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий второй сезон подряд является лучшим бомбардиром казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). В 2024 году албанец забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. По сумме набранных результативных баллов форвард «Рубина» стал первым в России.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». По данным различных источников, за нападающего предлагали свыше 10 млн евро. Однако «Рубин» и сторона футболиста совместно отказались от трансфера до зимнего трансферного окна.

Зульфат Шафигуллин