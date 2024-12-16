В Казани завершается ремонт двух объектов культурного наследия

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершается ремонт двух объектов культурного наследия. Ранее их включили в программу капремонта жилых зданий.

Доходный дом товарищества Е.С.Смоленцева и Н.П.Шмелева. Это трехэтажное здание, возведенное в 1917 году, представляет собой объект культурного наследия. Оно расположено по адресу: улица Баумана, дом 30. На данный момент объект отремонтирован на 78%.

Кирпичное здание разделено на два объекта: трехэтажный доходный дом и двухэтажный капитальный. Последний, выходящий на главную пешеходную улицу Казани, украшен граффити в честь сборной Франции, чемпиона мира по футболу 2018 года. На нем изображены главный тренер команды Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, Эйфелева башня, петух и скульптура Ники Самофракийской из Лувра.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в этом районе находится четырехэтажный дом, здание является памятником жилой архитектуры в стиле конструктивизма и находится по адресу: улица Большая Красная, дом 59.

По этому адресу находится «Дом интеллигенции» — один из первых кооперативных домов города, построенный в 1934 году. Тут жил актер театра Габдулла Шамуков, блестяще игравший Ходжу Насретдина. Среди других жильцов — автор первого букваря на основе латинского алфавита Мухаметхан Фазлуллин, а также бывший здесь во время эвакуации Митрофан Левченко, автор монографии «Византия и Русь». Сейчас ремонт завершен на 73%.

Дарья Пузикова