Гид по Большой Красной: кооперативные квартиры, склады и дома чиновников

Гид по окраине исторической Казани, часть первая

Фото: Интендантские склады, конец XX века / pastvu.com

В путешествиях по центру города мы дошли до мест, где раньше Казань заканчивалась. После улицы Горького повернем на одну из параллельных, на Большую Красную. Изначально так называлась часть улицы, которая шла от Арского поля до площади Свободы. А другая часть называлась Большой Казанской. Причем в 1842 году, после очередного пожара, когда пришел черед нового генплана города от Фомы Петонди, Большую Казанскую, которая тогда поворачивала в сторону нынешней Касаткиной, выпрямили, такой она остается и сейчас. Большой Казанской она называется в честь монастыря Казанской иконы Божьей Матери. Красной — еще и в честь слободы, где работали производители «красного», галантерейного товара.

Дом, где жил Толстой (Большая Красная, 68)

Ну а мы начинаем от Арского поля, то есть от дома, где обитали братья Толстые. Для них эти края не были чужими. К примеру, дед Льва Николаевича был тут казанским губернатором, отец, Николай Ильич, после отставки жил, и только после свадьбы переехал в имение жены Ясную Поляну. Будущий классик обитал в районе, где, с одной стороны, проходили гулянья, с другой — был Родионовский институт благородных девиц, проходили службу военные и приходили в костел католики. На этой неделе стало, что на проект его реставрации выделили 4,1 миллиона рублей.

Толстовский дом. Фото yandex.ru/maps

Институт (Большая Красная, 67)

Напротив, у Подлужной улицы, находится Институт микробиологии и эпидемиологии. Основал профессор медицины Николай Высоцкий, хирург и археолог, в мае 1897 года. У Высоцкого была дочь Зинаида, вышедшая замуж за магната Ушкова и переехавшая в свой дом напротив университета.



Бактериологический институт. Фото pastvu.com

А институт открылся в феврале 1900 года, проектировал его Лев Хрщонович. После революции это Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. Рядом долгое время находилось деревянное здание лаборатории, последнее деревянное здание на этой улице. Его снесли в марте 2020 года.

Лаборатория. Фото pastvu.com

Дом Табеева (Большая Красная, 65)

Пример советской многоэтажки для номенклатуры. Обитал здесь в должности первого секретаря Татарского обкома партии Фикрят Табеев (с 10 ноября 1979-го по 13 августа 1986-го), так что у дома была охрана. А еще отсюда он ходил на работу, так что Большую Красную в его время тщательно мыли и убирали.

Табеевский дом. Фото t.me/arhitekturasi

Дом Стопани (Большая Красная, 61)

Стопани был врачом, а вот его сын — революционером-большевиком. В советское время здесь находился первый жилищный кооператив работников вузов. В частности, в нем жили методист русского и татарского языков Мухутдин Курбангалеев и ректор ветеринарного Карл Боль. Теперь здесь — новый дом.

Дом Стопани. Фото 2gis.ru

Дом интеллигенции (Большая Красная, 59)

В одном из первых кооперативных домов города, построенном в 1934 году, жил актер театра Габдулла Шамуков, блестяще игравший Ходжу Насретдина. Среди других жильцов — автор первого букваря на основе латинского алфавита Мухаметхан Фазлуллин, а также бывший здесь во время эвакуации Митрофан Левченко, автор монографии «Византия и Русь».

Шамуковский дом. Фото 2gis.ru

Дом Овсяного (Большая Красная, 66)

Дом городского землемера Овсяного, который рисовал карты Казани конца XIX века. Также чиновник занимался цементно-мозаичным производством.





66-й дом. Фото prawdom.ru

Сквер Урманче

Здесь при Екатерине II находились Интендантские склады, снесенные в начале этого столетия. Хранили в них спирт, хлеб, соль для нужд армии, впрочем, случись что, помогли бы и населению. Опять же, в давние времена дальше находилась роща, в которой при царице были выстроены два деревянных корпуса — с него тогдашние малые народы приветствовали Екатерину II во время ее приезда в Казань в 1767 году. Впрочем, это только лишь одна из версий.

Дом Типольта (Большая Красная, 58)

Здание 1905 года служило домом для директора городского водопровода барона Аполлона Типольта. Для краеведов он ценен как автор книги о своей деятельности «Техническое описание Казанского водопровода». Процитируем напоследок: «Водопровод питался водой из ключей, а также из буровых скважин. Главные ключи находились в оврагах и долине речки Киндерки, в 21 км от Казани, около села Пановка. Кроме Пановских ключей, в ключевую сеть водопровода входили ключи у деревни Естачи (сейчас Е в названии деревни заменено на Э), деревни Белянкино и Стрелецкого оврага близ главной водоподъемной станции. Вода из ключей по керамическим трубам самотеком поступала в главную ключевую магистраль, а из нее — в каменный сборный колодец при главной водоподъемной станции».

Дом Типольта. Фото pastvu.com