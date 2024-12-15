Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу которая будет заниматься организацией спасательных работ и устранением последствий разлива топлива в Керченском заливе у берегов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед этим он заслушал отчеты Александра Куренкова, главы МЧС, Виталия Савельева, зампредседателя правительства и Александра Козлова, министра природных ресурсов и экологии по поводу инцидента с двумя танкерами, севшими на мель.

Ранее, сегодня два грузовых судна «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 человек, и «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным данным МЧС, инцидент произошел из-за погодных условий. Танкер «Волгонефть-239» перевозил более 4 тонн мазута.

В результате инцидента погиб человек и произошел разлив нефтепродуктов. Объем загрязнения в Керченском проливе пока устанавливается.

Дарья Пузикова