Казань заняла четвертое место в топе городов по дороговизне жилья на Новый год

Фото: Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов с самыми высокими ценами на аренду жилья в новогодние праздники. В столице Татарстана средняя стоимость аренды составила 6,2 тыс. рублей с человека за сутки. Об этом сообщили в ТАСС.



На первом месте по дороговизне жилья находится горнолыжный курорт Шерегеш, где аренда обойдется в среднем в 14,5 тыс. рублей за сутки. На втором и третьем местах расположились Нижний Новгород (7 тыс. рублей) и Москва (6,7 тыс. рублей) соответственно.

В то же время самые доступные варианты аренды были зафиксированы в Дербенте (3,1 тыс. рублей), Уфе (3,3 тыс. рублей) и Иркутске (3 тыс. рублей). Средняя цена посуточной аренды жилья по стране в этом году выросла на 10% и составила 6,5 тыс. рублей за сутки.

Напомним, что в начале 2025 года около половины российских путешественников старше 50 лет будут отдыхать за границей, что на 47% больше, чем год назад.



Анастасия Фартыгина