Выходца из Казани Виталия Петрушкина назначили судьей Верховного суда России

Совфед назначил судьей Верховного суда России Виталия Петрушкина, представителя из Казани, зампредседателя Арбитражного суда Поволжского округа (ФАСПО). Об этом сообщает ТАСС.

По рекомендации главы государства Владимира Путина в состав судей были включены также Олег Бугаков и Инна Переверзева.



В судебной системе Петрушкин работает с 1997 года: с 1997 по 2002-й — судья Арбитражного суда Татарстана; с июня 2002-го — судья Арбитражного суда Поволжского округа; с 2013-го — председатель судебного состава; с 2022-го — зампредседателя ФАСПО на шесть лет по указу президента. Имеет первый квалификационный класс судьи, доктор юридических наук. Помимо этого, у него два диплома о высшем образовании: по специальностям «юриспруденция» и «кредит и финансы». В 2014 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Татарстана». В 2018 году он был награжден званием «Почетный работник судебной системы».



До этого момента Бугаков занимал пост зампредседателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Его опыт работы в качестве судьи составляет 24 года. А Переверзева ранее была зампредседателя Первого кассационного суда общей юрисдикции. Ее стаж работы в должности судьи — 29 лет.



Дарья Пузикова