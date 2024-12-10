Курс доллара на торгах в моменте поднялся выше 103 рублей

Фото: Татьяна Демина

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в моменте поднялся выше 103 рублей, а евро — выше 108 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 20.40 курс доллара вырос на 3,05%, достигнув отметки в 103 рубля. Евро увеличился на 2,62%, поднявшись до 108 рублей.

К 20.44 курсы доллара и евро продемонстрировали незначительное ускорение роста и достигли значений +3,06% и 1+2,64% соответственно. Позже валюты немного опустились.

Напомним, 14 ноября курс доллара на международном валютном рынке в моменте превысил 100,2 рубля впервые с 2023 года.



Дарья Пузикова