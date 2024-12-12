Яшкин назначен капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин станет капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Четыре хоккеиста назначены ассистентами капитана сборной мира: Либор Шулак («Адмирал»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Энди Андреофф («Сибирь») и Михал Чайковски («Спартак»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кубок Первого канала с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и сборной мира пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.



Сборная мира КХЛ впервые участвует в Кубке Первого канала по хоккею. Команда будет составлена из иностранных хоккеистов клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Свой первый матч на Кубке Первого канала сборная легионеров проведет с командой России 12 декабря.

В окончательный состав сборной мира КХЛ вошли два игрока «Ак Барса» — нападающие Николас Петан и Дмитрий Яшкин.

Зульфат Шафигуллин