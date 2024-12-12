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Яшкин назначен капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

11:52, 12.12.2024
Яшкин назначен капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала
Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин станет капитаном сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Четыре хоккеиста назначены ассистентами капитана сборной мира: Либор Шулак («Адмирал»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Энди Андреофф («Сибирь») и Михал Чайковски («Спартак»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кубок Первого канала с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и сборной мира пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

Сборная мира КХЛ впервые участвует в Кубке Первого канала по хоккею. Команда будет составлена из иностранных хоккеистов клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Свой первый матч на Кубке Первого канала сборная легионеров проведет с командой России 12 декабря.

В окончательный состав сборной мира КХЛ вошли два игрока «Ак Барса» — нападающие Николас Петан и Дмитрий Яшкин.

Зульфат Шафигуллин

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