Репутационный рейтинг России может ухудшиться из-за ситуации с Сирией

Фото: Михаил Захаров

Главный редактор RussiaToday Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что текущая ситуация в Сирии может привести к репутационным потерям для России.



— Очень жаль Сирию, очень жаль ту кровь, которая уже была пролита и которая еще будет пролита… Давайте не будем скрываться и делать вид, что это не так. Для нас это тоже потери, репутационные, как минимум, — заявила редактор.

Симоньян также подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают «растить отцеубийц», которые зачастую оборачиваются против самих США и их ценностей. Она добавила, что у России остается «много работы в другой точке мира».

Напомним, что 8 декабря представители сирийской вооруженной оппозиции объявили по государственному телевидению о свержении президента Сирии Башара Асада. Сам сирийский лидер со своей семьей прибыл в Москву.

Анастасия Фартыгина