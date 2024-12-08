Сирийские боевики объявили о захвате Дамаска и бегстве президента Асада

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Сирийские вооруженные группировки, выступающие против президента Башара Асада, заявили о захвате Дамаска, падении правительства и бегстве Асада из страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

— Тиран Башар Асад бежал... Мы объявляем Дамаск свободным от Башара Асада, — говорится в заявлении.

Боевики назвали 8 декабря «началом новой эры» и пообещали «мирное сосуществование» всех сирийцев в «новой Сирии».

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что останется в стране и будет обеспечивать работу государственных институтов. Он призвал к сотрудничеству с оппозицией, которая, по его словам, гарантировала непричинение вреда гражданам. Сирийская оппозиция подтвердила, что госучреждения будут продолжать функционировать под руководством аль-Джалали до официальной передачи власти.

Предшествовавшее этим событиям крупное наступление оппозиции, начавшееся в конце ноября, привело к захвату Алеппо, большей части провинции Алеппо, провинции Идлиб и трассы М-5. Под контроль боевиков перешли авиабазы Квейрис и Абу-Духур, а 5 декабря был захвачен Хама — четвертый по величине город Сирии.

7 декабря Al Jazeera сообщила о выводе правительственных войск из Эс-Сухне, Аль-Фуркаллуса и Пальмиры. В наступлении принимают участие боевики «Джабхат ан-Нусры»*.

Рената Валеева