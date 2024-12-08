Президент Сирии Асад прибыл в Москву вместе с членами семьи

Президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает источник в Кремле, передает РИА «Новости».



По информации источника, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила Асаду и его семье временное убежище. Данная мера была принята в свете текущей обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке.

МИД России сообщил, что ранее президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции.

Рената Валеева