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Президент Сирии Асад прибыл в Москву вместе с членами семьи

20:56, 08.12.2024
Президент Сирии Асад прибыл в Москву вместе с членами семьи
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщает источник в Кремле, передает РИА «Новости».

По информации источника, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила Асаду и его семье временное убежище. Данная мера была принята в свете текущей обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке.

МИД России сообщил, что ранее президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции.

Рената Валеева

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