Росавиация подтвердила запрет на полеты российских гражданских самолетов в Сирию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подтвердило запрет на полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии. Запрет действует с сентября 2013 года, напоминает РИА «Новости».
Напомним, международные аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили свою работу до середины декабря. Аэропорт Дамаска закрыт для всех типов воздушных судов до 18 декабря 22.00 мск.
Ранее сирийские вооруженные группировки, выступающие против президента Башара Асада, заявили о захвате Дамаска, падении правительства и бегстве Асада из страны. По сообщению Reuters со ссылкой на два сирийских источника, существует «очень высокая вероятность» того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.
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