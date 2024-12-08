Росавиация подтвердила запрет на полеты российских гражданских самолетов в Сирию

Фото: Максим Платонов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подтвердило запрет на полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии. Запрет действует с сентября 2013 года, напоминает РИА «Новости».

Напомним, международные аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили свою работу до середины декабря. Аэропорт Дамаска закрыт для всех типов воздушных судов до 18 декабря 22.00 мск.

Ранее сирийские вооруженные группировки, выступающие против президента Башара Асада, заявили о захвате Дамаска, падении правительства и бегстве Асада из страны. По сообщению Reuters со ссылкой на два сирийских источника, существует «очень высокая вероятность» того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Рената Валеева