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Аэропорты Дамаска и Алеппо закрыты до середины декабря

10:55, 08.12.2024
Аэропорты Дамаска и Алеппо закрыты до середины декабря
Фото: Максим Платонов

Международные аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили свою работу до середины декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NOTAM.

Аэропорт Дамаска закрыт для всех типов воздушных судов до 18 декабря 22.00 мск. Возможное возобновление работы запланировано на 18 декабря в 19.00 UTC.

Аэропорт Алеппо закрыт до вечера 17 декабря.

Ранее сирийские вооруженные группировки, выступающие против президента Башара Асада, заявили о захвате Дамаска, падении правительства и бегстве Асада из страны.

Рената Валеева

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