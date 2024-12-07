Глава фракции правящей партии Южной Кореи заявил об отставке

Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Чху Гён Хо заявил об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости»

Сегодня парламент Южной Кореи не смог набрать нужное количество голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. За отрешение главы государства от должности проголосовали 195 депутатов при необходимых 200.

Напомним, что президент Юн объявил военное положение 3 декабря, обосновав это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», предположительно, в связи с планами оппозиции отстранить главного прокурора и государственного аудитора. Однако депутаты парламента собрались на экстренное заседание и отменили решение президента подавляющим большинством голосов (190 из присутствовавших).

На следующий день оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро») потребовала немедленной отставки президента Юн Сук Ёля после того, как парламент страны отменил введенное им военное положение. Партия назвала действия президента антиконституционными.

Елизавета Пуншева