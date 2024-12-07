Парламент Южной Кореи не смог набрать голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи не смог набрать нужное количество голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. За отрешение главы государства от должности проголосовали 195 депутатов при необходимых 200, сообщает РИА «Новости».

Большинство депутатов правящей партии «Гражданская сила», контролирующей в парламенте 108 мест, покинуло зал в попытке бойкота импичмента Юна.

Проект импичмента можно будет представить вновь на следующей внеочередной сессии 11 декабря.

Напомним, что президент Юн объявил военное положение 3 декабря, обосновав это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», предположительно, в связи с планами оппозиции отстранить главного прокурора и государственного аудитора. Однако депутаты парламента собрались на экстренное заседание и отменили решение президента подавляющим большинством голосов (190 из присутствовавших).

На следующий день оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро») потребовала немедленной отставки президента Юн Сук Ёля после того, как парламент страны отменил введенное им военное положение. Партия назвала действия президента антиконституционными.

Елизавета Пуншева