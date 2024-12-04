Оппозиция Южной Кореи требует отставки президента после отмены военного положения

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро») потребовала немедленной отставки президента Юн Сук Ёля после того, как парламент страны отменил введенное им военное положение. Партия назвала действия президента антиконституционными, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

На экстренном заседании ДП заявила о начале процедуры импичмента Юна, если он сам не уйдет в отставку. В резолюции партии подчеркивается, что объявление военного положения не соответствовало установленным требованиям. Президент Юн неожиданно объявил о введении военного положения накануне вечером, обвинив оппозицию в «парализации» правительства.

По информации «Рёнхап», ряд высокопоставленных помощников президента, включая главу администрации и советника по национальной безопасности, планируют подать в отставку.

Агентство также сообщает, что Соединенные Штаты с облегчением восприняли отмену военного положения в Южной Корее.

Напомним, что президент Юн объявил военное положение 3 декабря, обосновав это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», предположительно, в связи с планами оппозиции отстранить главного прокурора и государственного аудитора. Однако депутаты парламента собрались на экстренное заседание и отменили решение президента подавляющим большинством голосов (190 из присутствовавших).

Рената Валеева