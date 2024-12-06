Александр Большунов пропустил гонку из-за ковида

Фото: Максим Платонов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ» о состоянии здоровья Александра Большунова, пропустившего масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи.

По словам Бородавко, обследование Большунова будет завершено в понедельник, но уже сейчас установлено, что лыжник переболел ковидом.

Бородавко отметил, что ковидом переболели практически все члены группы, включая Червоткина, Якимушкина, Митрошина и Истомину. Врачи заверили, что состояние спортсменов не критическое, однако последствия ковида могут ощущаться длительное время из-за его мутации.

Рената Валеева