«Бывают ситуации, когда дети не успевают подать документы в вуз»

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема в вузы практически на все программы. Изменения коснутся дат проведения приемной комиссии и формата подачи документов. Что из себя представляет регламент и как на него отреагировали в школах и вузах — в материале «Реального времени».

Основные изменения: даты приема перенесли почти на месяц

Порядок устанавливает единые сроки для проведения конкурса на поступления, публикации списков и зачисления в вузы. Прием на бюджетные места в бакалавриат и специалитет завершится 2–3 августа (приоритетный этап) и 6–7 августа (основной этап), допнабор пройдет 10–11 августа. В магистратуру приемная комиссия завершится 29 августа (основной прием) и 20 сентября (допнабор). Поступление на платное обучение по всем программам — до 30 сентября. Приказ Минобрнауки будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

В прошлом году, согласно информации с сайта «Госуслуги», сроки приема отличались практически на месяц. Подача документов на бюджет на все формы обучения завершалась до 25 июля, а сроки подачи на платное отделение устанавливали сами вузы.

Сроки подачи документов для бюджета очной формы до 2024 года:

20 июня — 25 июля — основной этап подачи заявлений;

с 7 по 20 июля — для поступающих с прохождением вступительных испытаний;

27 июля — публикация конкурсных списков;

28 июля — 3 августа — окончание приема оригиналов аттестатов;

с 4 по 9 августа — публикация приказов о зачислении на основном этап.

Еще одним небольшим новшеством стало то, что поступающий может подать заявление только на пять специальностей в каждом вузе (ранее учебные заведения самостоятельно устанавливали это число, но также не более пяти).



Списки абитуриентов будут опубликованы на портале «Госуслуги». В них укажут наивысший приоритет каждого поступающего. Зачисление на бюджетное отделение теперь будет происходить на основании заявления о согласии, а не оригинала аттестата.

Если целевые места останутся незаполненными, их используют для дополнительного приема. Заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» при поступлении на целевое обучение синхронизируют.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

При поступлении будет учитываться и новое индивидуальное достижение по программам бакалавриата и специалитета, за которое вуз должен начислять баллы, — наличие допобразования по дополнительным общеобразовательным программам.

Напомним, в ближайшие годы выпускники школ в России столкнутся и с другими серьезными изменениями при поступлении в вузы. Поменяются формат и процедура проведения единого госэкзамена, абитуриентов ждут новые перечни вступительных испытаний. Некоторые новшества уже вступили в силу в этом учебном году. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Я вижу в переносе больше плюсов, чем минусов»

Пояснительной записки к документу пока нет, а мнения опрошенных «Реальным временем» кардинально различаются. В одной из школ поддержали нововведения, в то время как в вузе, наоборот, посчитали такие изменения бессмысленными и только усложняющими процесс поступления.

Директор школы АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин рассказал, что перенос дат приема абитуриентов в вузы поможет ученикам сделать правильный выбор для дальнейшего обучения. У поступающих появляется больше времени на размышления, ведь поступление основано на ЕГЭ. Он подметил, что, вероятнее всего, инициатива поступила от самих школ:

— Бывают ситуации, когда по разным причинам дети не успевают подать документы или передумывают поступать, меняют направление. Очень часто бывает, что уже ничего не изменить. Поэтому я в нововведениях ничего плохого не вижу. У учеников появляется больше времени передумать, потому что в принципе все поступление на основании ЕГЭ — когда он сдан, больше ничего изменить нельзя. Я вижу в переносе больше плюсов, чем минусов.

Однако в одной из пресс-служб казанских вузов заявили, что нововведение будет лишь мешать абитуриентам и лишний раз нервировать и так взволнованных после экзаменов учеников:

— На приемную комиссию это никак не повлияет. Я не знаю ни одного абитуриента, который бы не успел подать документы. Единственно, что им просто больше времени придется поволноваться, мучиться, это долгий процесс поступления.

В пресс-службе Казанского федерального университета заявили, что приказ устанавливает четкие рамки сроков подачи документов, тем самым исправляя недочеты прошлых лет:



— Ни о каком переносе сроков приема документов в рамках основного приема речи не идет. Напротив, если в рамках приемной кампании 2024 года у вузов был лаг в 1-2 дня в части установления сроков завершения подачи документов и, соответственно, выхода приказов о зачислении, то правила приема 2025 года устанавливают жесткие единые сроки завершения приема документов.

Дарья Пузикова