Минниханов и «Росатом» обсудили новые совместные проекты в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Госкорпорации «Росатом» и Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов выразил благодарность компании за сотрудничество в сфере образования, промышленности и информационных технологий. Он отметил значительный промышленный потенциал Татарстана и успешную реализацию совместных проектов с использованием передовых технологий.

Раис подчеркнул важность партнерства с «Росатомом» в развитии передовой инженерной школы на базе КНИТУ-КАИ, позволившего улучшить подготовку инженерных кадров для предприятий республики и «Росатома». Он выразил уверенность в продолжении сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

На встрече обсуждались перспективные проекты, а также была достигнута договоренность о возможности для татарстанских студентов пройти обучение и получить дополнительные знания на базе вузов и научных институтов «Росатома».

В конце октября замгендиректора по развитию и международному бизнесу АО «Росатом Наука» Петр Зеленов предложил предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса Татарстана воспользоваться их услугами для внедрения инновационных решений и наукоемкого оборудования.

Рената Валеева