Минниханов и «Росатом» обсудили новые совместные проекты в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Госкорпорации «Росатом» и Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ. Об этом сообщила его пресс-служба.
Минниханов выразил благодарность компании за сотрудничество в сфере образования, промышленности и информационных технологий. Он отметил значительный промышленный потенциал Татарстана и успешную реализацию совместных проектов с использованием передовых технологий.
Раис подчеркнул важность партнерства с «Росатомом» в развитии передовой инженерной школы на базе КНИТУ-КАИ, позволившего улучшить подготовку инженерных кадров для предприятий республики и «Росатома». Он выразил уверенность в продолжении сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
На встрече обсуждались перспективные проекты, а также была достигнута договоренность о возможности для татарстанских студентов пройти обучение и получить дополнительные знания на базе вузов и научных институтов «Росатома».
В конце октября замгендиректора по развитию и международному бизнесу АО «Росатом Наука» Петр Зеленов предложил предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса Татарстана воспользоваться их услугами для внедрения инновационных решений и наукоемкого оборудования.
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