Операторы связи в России планируют повысить тарифы в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

По результатам опроса агентства TelecomDaily, почти 95% российских телеком-компаний намерены увеличить тарифы на услуги связи в 2025 году. Почти половина из них (49%) планирует поднять цены на 10—15%, а 22% ожидают повышения на 20% и более.



Основными причинами роста тарифов являются увеличение стоимости оборудования, повышение ключевой ставки Центробанка и рост расходов на персонал. В то же время эксперты указывают на высокую конкуренцию на рынке как возможный сдерживающий фактор для индексации цен.

Представители Минцифры подчеркнули важность учета интересов абонентов, а ФАС предупредила о мерах антимонопольного реагирования в случае необоснованного роста цен. Некоторые операторы уже начали повышать тарифы.

В числе основных проблем, влияющих на отрасль, операторы выделяют:

нехватку оборудования (66%);

дефицит кадров (55%);

государственное регулирование (54%).

Также 62% респондентов отметили рост издержек более чем на 10%, что значительно выше показателя предыдущего года.

Анастасия Фартыгина