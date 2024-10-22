Начались переговоры между Владимиром Путиным и президентом Египта
В Казани в рамках XVI саммита БРИКС начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
В составе российской делегации принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
Глава восточного государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку Египта при вступлении в БРИКС.
В свою очередь глава России заявил, что стороны солидарны в подходах к решению глобальных проблем.
Сегодня Владимир Путин успел провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.
Чуть позже премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России посетить Индию в следующем году.
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