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Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году

20:49, 22.10.2024
Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году
Фото: Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в следующем году. Об этом сообщает индийский МИД.

В июле этого года Моди уже приглашал Путина в Индию в будущем году. Тогда премьер-министр Индии побывал в Москве с первым официальным зарубежным визитом после переизбрания на должность.

взято с сайта kremlin.ru

Ранее, по итогам встречи с Путиным в Казани, Моди опубликовал пост в соцсетях на русском языке, поблагодарив за дружбу и гостеприимство.

Зульфат Шафигуллин

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