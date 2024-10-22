Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в следующем году. Об этом сообщает индийский МИД.

В июле этого года Моди уже приглашал Путина в Индию в будущем году. Тогда премьер-министр Индии побывал в Москве с первым официальным зарубежным визитом после переизбрания на должность.

Ранее, по итогам встречи с Путиным в Казани, Моди опубликовал пост в соцсетях на русском языке, поблагодарив за дружбу и гостеприимство.

Зульфат Шафигуллин