Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, переговоры между сторонами прошли очень откровенно и конструктивно. Путин тепло приветствовал Си Цзиньпина в столице Татарстана, назвав его самобытным, интересным и быстроразвивающимся регионом.
После встречи глава Китая выехал с кортежем из Казанского кремля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.