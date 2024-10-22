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Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно

19:05, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, переговоры между сторонами прошли очень откровенно и конструктивно. Путин тепло приветствовал Си Цзиньпина в столице Татарстана, назвав его самобытным, интересным и быстроразвивающимся регионом.

После встречи глава Китая выехал с кортежем из Казанского кремля.

Олег Исаков

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