В Казани закончили обустройство дворов 459 многоквартирных домов

Фото: Максим Платонов

В Казани закончили благоустройство дворов и подводят итоги по программе «Наш двор». Улучшения коснулись порядка 100 тысяч горожан. Через 2—3 недели проведут приемку объектов, чтобы исправить недочеты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этом году программа охватила 459 многоквартирных домов, во дворах которых:



обновлено 500 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия;

смонтировано более 3 тыс. опор;

сделано около 4,5 тыс. энергосберегающих светильников;

установлено свыше 5 тыс. малых архитектурных форм;

обустроено больше 100 контейнерных площадок;

создано около 5 тыс. парковочных мест.

Программа включала ремонт дорог и тротуаров, установку хозяйственно-бытового оборудования, скамеек и урн, детского и спортивного оборудования, наружного освещения и контейнерных площадок.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обустроили квартал в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина с населением 7 тыс. человек — это самый крупный проект за всю историю республиканской программы. В квартале появилась рекреационная зона со сценой и зрительными местами, реализовали проект «Дорога в школу» с безопасными пешеходными путями, отремонтировали и установили детские площадки и фонари.



В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах самым большим двором стала территория домов №22, 24, 26, 26а по улице Голубятникова, где проживает почти 1,5 тыс. человек. Они просили установить беседки для отдыха и обустроить детские игровые зоны. В следующем году планируется благоустройство озера, которое может попасть в нацпроект «Экология». Обустроили несколько видов детских площадок с разными зонами и сохранили парковку.



Во дворах домов №13, 13а, 15, 17 по ул. Карбышева и №18 по ул. Р. Зорге Советского района, где проживают порядка 2 тыс. человек, появилась рабочая зона под открытым небом с тремя партами и стульями. Вместо асфальта уложили плитку, обустроили спортивную площадку с футбольным полем и тренажерами для людей с особенностями здоровья. А число парковочных мест во дворе удалось увеличить со 109 до 199. Появился мурал, посвященный 100-летию образования строительной отрасли в Татарстане.

Программа помогла улучшить территории домов №6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 10 и 14 по улице Серова в Московском районе, улучшив условия для почти 2 тыс. человек. Для отдыха горожан установили 10 скамеек и парковые лежаки. Вечером территорию освещают 48 светильников. По просьбе жителей не на средства программы был завезен грунт. Также рабочие спилили аварийные деревья.

Напомним, реализация программы благоустройства дворов «Наш двор» в Татарстане близится к своему завершению. По словам директора Фонда «Институт развития городов Татарстана» Наили Зиннатуллиной, дорожные работы по программе выполнены на 99%, в 30 из 32 районов они уже полностью завершены, остается закончить ремонт только в одном дворе Казани.

Дарья Пузикова