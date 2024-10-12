Работы по программе «Наш двор» в Татарстане завершили на 99%

Фото: Динар Фатыхов

Реализация программы благоустройства дворов «Наш двор» в Татарстане близится к своему завершению, заявила на совещании в Доме правительства республики директор Фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, дорожные работы по программе выполнены на 99%, в 30 из 32 районов они уже полностью завершены, остается закончить ремонт только в одном дворе Казани.

— Наружное освещение также полностью обновлено — работы выполнены на 100%. Оборудование во дворах установлено на 98%. Монтаж малых архитектурных форм завершен в 30 муниципальных районах, — подчеркнула Зиннатуллина.

Рядом с двором на Карбышева также завершили обновлять сквер с фонтаном. предоставлено Институтом развития городов РТ

На днях в Казани завершили обустройство крупнейшего двора города — по улице Карбышева. Рядом с ним также закончили обновлять сквер на 2,5 гектара.

Олег Исаков