Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Казань 23 октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит на саммит БРИКС в Казань 23 октября. В этот же день пройдет встреча между ним и главой России Владимиром Путиным.

На полях XVI встречи глав-государств объединения стороны обсудят проект создания газового «хаба» на территории Турецкой Республики. В общей сложности у российского президента запланировано минимум 14 двусторонних встреч. Также недавно стали известны основные пункты программы.

О том, как прошел нулевой день саммита БРИКС — читайте в материале «Реального времени».

Олег Исаков