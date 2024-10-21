Владимир Путин проведет минимум 14 двусторонних встреч на саммите БРИКС

Владимир Путин проведет минимум 14 двусторонних встреч на саммите БРИКС, рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков перед началом мероприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения Путин говорил о 17 запланированных встречах.

Уже завтра глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

На второй день у Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

В заключительный день президент России встретится с лидером Палестины Махмудом Аббасом, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом ульд аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.

Приезд Владимира Путина в Казань запланирован уже сегодня вечером, 21 октября.

Олег Исаков