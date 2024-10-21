Путин и Эрдоган планируют обсудить в Казани проект газового «хаба» в Турции

На встрече в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют обсудить проект создания газового «хаба» на территории Турецкой Республики. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Кремля.



— В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект международного газового «хаба» на территории Турции, — уточнил источник.

Напомним, встреча двух лидеров государств запланирована на второй день саммита БРИКС, о чем рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, у Путина в планах провести как минимум 14 двусторонних встреч в рамках XVI съезда.

Приезд главы российского государства в столицу Татарстана запланирован уже сегодня вечером, 21 октября.

Олег Исаков