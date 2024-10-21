Стали известны основные пункты программы саммита БРИКС в Казани

Фото: Мария Зверева

Стали известны основные пункты программы саммита БРИКС в Казани.

Уже завтра в столице Татарстана пройдет церемония встречи глав делегаций государств XVI саммита на неформальном обеде, который пройдет в городской ратуше. На нем же президент России Владимир Путин и откроет саммит БРИКС.

23 октября начнутся основные мероприятия встречи:

Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС, затем заседание в узком составе, а после — в расширенном. После этого ожидается церемония официальной встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием.

24 октября ожидается еще четыре мероприятия:



Совместное фотографирование глав делегаций в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», первое и второе пленарные заседания в этом же формате. В конце ожидается пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Также у главы государства запланировано как минимум 14 двусторонних встреч с участниками саммита.

Олег Исаков