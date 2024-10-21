Путин откроет саммит БРИКС в Казани дружеским обедом в Казанской ратуше

Фото: Мария Зверева

Саммит БРИКС в Казани начнется вечером с дружеского обеда в Казанской ратуше, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, еще один прием для участников встречи пройдет вечером следующего дня, 23 октября.

— Непосредственно саммит начнется вечером проведением неформального дружественного обеда для всех лидеров, этот обед состоится в Казанской ратуше, — сказал Ушаков. — На этот прием приглашаются как члены БРИКС, так и лидеры стран и руководители делегаций, которые приедут в Казань, чтобы принять участие в заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Он также подчеркнул, что у главы Российского государства запланировано минимум 14 встреч в рамках саммита.

Так, например, во второй день с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудят возможность создания газового «хаба» на территории Турецкой Республики.

Олег Исаков