Минспорта поддержал идею депутата от Татарстана о создании Паралимпиады для стран БРИКС

Фото: Максим Платонов

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал предложение об учреждении отдельных соревнований для параспортсменов стран БРИКС, которое озвучил депутат от Татарстана Илья Вольфсон.



Минспорт России совместно с Паралимпийским комитетом и другими заинтересованными организациями уже приступили к проработке вопроса.

Предложение России будет внесено на обсуждение во время следующей встречи министров спорта стран БРИКС, которая пройдет в Бразилии в следующем году.

Инициатива России имеет высокие шансы на поддержку, так как на прошлой встрече министров спорта стран БРИКС было единогласно выражено мнение о необходимости расширения совместных форматов спортивных мероприятий.

Напомним, что в Госдуме предложили создать аналог Паралимпиады в БРИКС. Илья Вольфсон отметил опыт проведения крупных международных событий, которые недавно прошли в столице Татарстана. Напомним, что этим летом в городе провели Игры стран БРИКС, а перед ними первый в мире фиджитал-турнир «Игры будущего».



Анастасия Фартыгина