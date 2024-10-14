Российский форвард «Питтсбурга» Малкин преодолел отметку в 1 300 очков в НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 36-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Торонто Мейпл Лифс» (2:4) 38-летний российский хоккеист оформил ассистентский дубль, набрав 2 очка.

Всего на счету Малкина 498 шайб и 802 передачи в 1 148 сыгранных матчах в карьере. По очкам он догнал канадца Джерома Игинлу (1 300 в 1 554 играх).

Форвард «Питтсбурга» стал вторым в истории российским хоккеистом после Александра Овечкина и третьим действующим игроком лиги, набравшим 1 300 очков в регулярных сезонах НХЛ.

Ранее Малкин стал первым российским хоккеистом в НХЛ, кто набрал 800 голевых передач.

Олег Исаков