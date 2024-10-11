Евгений Малкин стал первым россиянином, сделавшим 800 голевых передач в НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первым российским игроком, который отдал 800 результативных передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:3. Малкин в этой игре отметился двумя передачами. Малкин — 34-й хоккеист, достигший этой отметки. Из действующих игроков больше передач на своем счету имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

За свою продолжительную карьеру форвард играл лишь в двух клубах — магнитогорском «Металлурге» (2003—2006, 2012/13) и «Питтсбурге» (с 2006 г. по настоящее время).

Олег Исаков