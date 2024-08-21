Банк России опубликовал курс валют на 22 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Цена юаня поднялась на 0,1 рубля, доллар также вырос в цене на 0,99 рубля, евро подорожал на 1,75 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,21 рубля;
- доллар — 91,69 рубля;
- евро — 101,95 рубля.
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