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Банк России опубликовал курс валют на 22 августа

17:15, 21.08.2024
Банк России опубликовал курс валют на 22 августа
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Цена юаня поднялась на 0,1 рубля, доллар также вырос в цене на 0,99 рубля, евро подорожал на 1,75 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,21 рубля;
  • доллар — 91,69 рубля;
  • евро — 101,95 рубля.
Рената Валеева

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