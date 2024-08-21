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В Казани мужчина погиб, попав под поезд около ж/д станции Тихорецкая

13:48, 21.08.2024
В Казани мужчина погиб, попав под поезд около ж/д станции Тихорецкая
Фото: Руслан Ишмухаметов

Утром 21 августа в столице Татарстана 77-летний мужчина погиб, попав под поезд сообщением Аэропорт — Казань. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Тихорецкая, сообщает Центральное МСУТ СКР.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать аварии. Пешеход скончался от полученных травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Галия Гарифуллина
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