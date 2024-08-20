В 70 образовательных учреждениях Татарстана нашли 107 нарушений пожарной безопасности
Перед началом учебного года сотрудники пожарного надзора провели более 1 400 профилактических визитов в образовательные учреждения Татарстана. Они проверяли, насколько хорошо соблюдаются правила пожарной безопасности.
В результате было обнаружено 107 нарушений на 70 объектах, рассказал начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.
— Несмотря на значительные материальные вложения, состояние отдельных учреждений не обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности, — заявил он.
По его словам, больше всего нарушений было выявлено в Менделеевском, Лаишевском и Альметьевском районах.
Напомним, что в России недавно появилась первая в стране магистерская программа по обеспечению безопасности образовательных организаций.
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