В России появилась первая магистерская программа по обеспечению безопасности образовательных организаций

Московский городской педагогический университет разработал первую в стране магистерскую программу «Обеспечение безопасности образовательной организации», пишет ТАСС. В рамках программы будут готовить специалистов высокого уровня по комплексной безопасности для школ и вузов.

В МГПУ отметили, что выпускники программы впервые в России как специалисты по безопасности получат диплом о высшем специальном образовании и знания, которые помогут им обеспечить безопасность в учебном заведении.

Особое внимание в процессе обучения будет уделено программе антитеррора, профилактике экстремизма, действиям при пожаре, защите персональных данных в интернете и нормативно-правовым актам.

Напомним, Кабмин России постановил переименовать должность учителя по ОБЖ в учебных учреждениях. Согласно постановлению, с начала учебного года преподавателей по данному предмету будут называть «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».

